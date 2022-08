POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagmorgen erschien eine Pkw-Besitzerin aus der Friedrich-Ebert-Straße bei der Linzer Polizeiinspektion und zeigte an, dass bislang unbekannte Täter ihren geparkten Pkw mit Eiern beworfen hatten. Es entstand kein Sachschaden am Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

