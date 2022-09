Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B6 fordert drei Verletzte

Hildesheim (ots)

Holle/ Derneburg (web) - Am heutigen Tag, gegen 10.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6, in Höhe der Zufahrt zum Seecamp Derneburg zum Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem insgesamt drei Personen verletzt worden sind.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 47jährige Fahrzeugführerin aus Helmstedt mit ihrem Pkw VW Golf die B 6 aus Rtg. BAB 7 kommend in Rtg. Hildesheim. Da die Helmstedterin aber in Rtg. BAB 39 wollte fuhr sie gegenüber der Zufahrt zum Seecamp Derneburg in einen Wirtschaftsweg und setzte von hier direkt zum Wenden an. In diesem Moment näherte sich von hinten, also auf der B6 ebenfalls in Rtg. Hildesheim fahrend, der Pkw Opel Insignia, besetzt mit einem Ehepaar aus Salzgitter. Der 74jährige Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß mit dem wendenden Pkw nicht mehr verhindern und stieß auf Höhe der Fahrertür mit dem Pkw VW Golf zusammen. Bei dem Unfall wurden die jeweiligen Fahrzeugführer leicht, die Beifahrerin im Pkw Opel (64 Jahre) schwer verletzt.

Aufgrund der Meldung über eine eingeklemmte Person wurde eine Vielzahl von Rettungskräften zum Unfallort entsandt.

Neben den ehrenamtlichen Rettern der Feuerwehren aus Holle, Grasdorf und Derneburg befanden sich auch drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Pkw VW musste zur Bergung der Fahrzeugführerin von der Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgerät teilweise geöffnet werden.

Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Fahrbahn war bis ca. 11:30 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

