Hildesheim (ots) - 1) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Gronau Am 02.09.2022 gegen 13.30 Uhr befährt eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau den Kreisverkehr am Leintor und möchte diesen in Richtung Lehder Berg / Eime verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kommt es zum Zusammenstoß mit ...

mehr