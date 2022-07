Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdelikte in Wohnungen und Wohnhäuser

Kreis Heinsberg (ots)

An der Von-Bronsfeld-Straße in Geilenkirchen öffnete ein bislang unbekannter Mann einen Pkw, der vor der Garage eines Hauses parkte. Daraus stahl er einen Schlüssel, mit dem er anschließend ins Haus einbrach. Er entwendete zwei Geldbörsen mit Personalpapieren und Bargeld. Der Täter wurde bei seiner Tat videografiert. Er war etwa 180 Zentimeter groß, zirka 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen Vollbart und war mit einer hellen Kappe sowie einer hellen Jacke bekleidet. Er trug zudem einen Ohrstecker im linken Ohr und führte zwei Umhängetaschen mit sich. Die Tat ereignete sich am Sonntag, 10. Juli, zwischen 01.40 Uhr und 03.30 Uhr. In Gangelt-Birgden drangen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 30. Juni und Freitag, 08. Juli in eine Wohnung an der Straße Philippenkuhle ein. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster auf. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Zwischen Freitag, 24. Juni und Freitag, 08. Juli entwendeten unbekannte Täter diverse Wertgegenstände aus einer Wohnung an der Martin-Luther-Straße. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern zurzeit noch an.

