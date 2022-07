POL-HS: Polizeibericht Nr. 187 vom 09.07.2022

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Gegen 23.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag (07. Juli) zum Brand eines mobilen Toilettenhauses aus, dass in der Otto-von-Hubach-Straße vor einem im Rohbau befindlichen Haus stand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandstiftung aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

