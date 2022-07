Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 188 vom 10.07.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Einbruch in Wohnhaus

Am 09.07.2022 zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr wurde ein rückseitiges Fenster eines an der Kempener Straße gelegenen freistehenden Wohnhauses aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Eine Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei veranlasst.

Erkelenz - Fahrzeuge von Handwerkern aufgebrochen

In den Nachtstunden vom 08.07.2022 auf den 09.07.2022 wurde das Schloss der hinteren Tür eines am Gentishof abgestellten Citroën aufgebrochen. Aus dem Transporter wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Ebenso wurde ein Handwerkerfahrzeug der Marke Citroën auf der Gottlieb-Daimler-Straße durch Einschlagen der Dreiecksscheibe der Fahrertür geöffnet. Auch hier wurde Werkzeug entwendet. Ein weiterer Transporter der Marke Daimler wurde auf der Commerdener Höhe gewaltsam geöffnet. Hier wurde die Türpfalz der Schiebetür umgebogen, jedoch nach derzeitigen Ermittlungen nichts aus dem Laderaum entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Fahrzeugen.

Verkehrsdelikte

Hückelhoven-Ratheim - Autofahrer fällt Polizeistreife auf

Der Fahrzeugführer eines Pkw Jaguar fiel am 09.07.2022 gegen 23.25 Uhr einer Polizeistreife auf der Millicher Straße auf. Bei der Kontrolle des 36 Jahre alten Fahrzeugführers aus Geilenkirchen wurde festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Er musste den Polizeibeamten zur Blutprobe mit zur Polizeiwache folgen und dort auch seinen Führerschein abgeben. Das eingeleitete Strafverfahren wird durch das Verkehrskommissariat in Heinsberg geleitet.

