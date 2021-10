Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Teile der Lingusterhecke herausgerissen und Flurschaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach

Der Unfall war zwar fast im Wald, aber die Polizei Biedenkopf hofft auf Zeugenaussagen durch Spaziergänger und auf Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Gefundene Fahrzeugteile und die Reifenspuren deuten auf ein größeres Fahrzeug des Herstellers VW hin. Wo also steht seit spätestens Dienstag, 28. September, 11 Uhr, ein VW mit einem frischen Unfallschaden, der durch den Kontakt mit Buschwerk entstanden sein könnte. Der Unfall war zwischen Montag, 27. und Dienstag, 28. September. Unfallort ist ein Gartengrundstück auf der Bad Endbacher Platte in der Gemarkung "In der Gasse" Vermutlich beim Wenden beschädigte das Auto mehrere Meter der Lingusterhecke des Gartens und riss Teile dabei sogar gänzlich heraus. Beim Befahren des Gartens entstand der zusätzliche Flurschaden. Den Gesamtschaden beziffert der Gartenbesitzer vierstellig. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

