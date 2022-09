POL-GT: Fahrradfahrerin unter Alkoholeinfluss bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Montagmorgen (05.09., 04.20 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Zigarettenautomatensprengung an der Bielefelder Straße informiert. Zeugen wurden auf den beschädigten Automaten aufmerksam. Aus diesem wurden Zigarettenschachteln entwendet. Zuletzt kam es zu ähnlichen Taten am 25.08. und am 16.08. am Prozessionsweg und am ...

