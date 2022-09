Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Am helllichten Tag brach ein bisher unbekannter Täter Donnerstagmittag, 01.09.2022, in ein Haus an der Oldentruper Straße ein und entwendete hochwertigen Schmuck.

Der Einbrecher nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Erdgeschoss des Einfamilienhauses, zwischen der Potsdamer Straße und der Straße Am Recksiek.

Im Gebäudeinneren betrat er mehrere Räume und durchwühlte diverse Schränke. Dort stieß er auf Schmuck und verließ mit seiner Beute das Haus.

Ein Nachbar berichtete, dass er zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr eine unbekannte männliche Person am Hauseingang gesehen hätte. Seinen Angaben nach hatte der Mann ein südländisches Erscheinungsbild. Er war etwa 25 Jahre alt, schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem weißen Hemd bekleidet.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell