POL-UL: (HDH) Heidenheim - Holzverkleidung brennt

Am Dienstag geriet die Holzverkleidung auf einem Dach in Heidenheim bei Arbeiten in Brand.

Auf dem Dach der Realschule in der Heckentalstraße werden derzeit Dachdeckerarbeiten durchgeführt. Das Dach wurde hierbei mit Teerplatten neu abgedichtet. Vermutlich durch die hohe Temperatur bei diesen Arbeiten geriet gegen 9 Uhr eine Dachverkleidung in Brand. Diese war aus Holz und hinter einer Abdeckung aus Aluminium verborgen. In der Folge entzündete sich zudem die Isolierung des Gebäudes. Die Feuerwehren von Schnaitheim und Heidenheim löschten den Brand. Die Polizei ermittelt nur den genauen Hergang des Sachverhalts. Sie schätzt den Schaden am Gebäude auf 10.000 Euro.

Vorbeugung:

In diesem Fall wurde die Feuerwehr durch eine Brandmeldeanlage alarmiert. Haben Sie auch schon einmal daran gedacht, ihr Gebäude auf diese Weise zu schützen? Vielleicht nehmen sie diesen Brand als Anstoß hierfür.

