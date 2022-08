Polizei Mettmann

POL-ME: Mit PKW aus scharfer Kurve getragen und umgekippt - Velbert - 2208056

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag des 11.08.2022, gegen 13.15 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Essen, mit ihrem anthrazitfarbigen PKW Suzuki Jimny die außerörtliche Schmalenhofer Straße (L 427) in Velbert, aus Richtung Velbert-Neviges kommend, bergauf in Richtung Velbert-Mitte. In einer scharfen Linkskurve in Höhe Am Knollenberg verlor sie, vermutlich in Folge internistischer Probleme bei starker Sommerhitze, auf trockener Fahrbahn die Kontrolle über ihren Geländewagen. Der SUV kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Straße prallte der Suzuki gegen ein Verkehrszeichen (Richtungstafel / Zeichen 625), bevor er in der begrünten Böschung auf die rechte Fahrzeugseite stürzte und so erst schwer beschädigt zum Stillstand kam. Bei diesem Unfallvorgang wurde die 25-jährige Fahrerin verletzt. Unfallzeugen befreiten die zuvor mindestens zeitweise bewusstlose Essenerin aus ihrem Fahrzeug und verständigten Rettungsdienst und Polizei.

Die Verletzte wurde, nach Erstversorgung am Unfallort, mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum gebracht. Dort verblieb die Patientin, nach Behandlung nur leichter körperlicher Unfallverletzungen, zur weiteren ärztlichen Beobachtung ihres allgemeinen Gesundheitszustandes vorsorglich stationär.

Am wahrscheinlich total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Suzuki, an der überrollten, abgeknickten und komplett zerstörten Richtungstafel sowie im begrünten Böschungsbereich der Kurve, entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von mehr als 10.000,- Euro. Der Unfallwagen wurde von der Polizei sichergestellt, von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde die Schmalenhofer Straße für mehrere Minuten komplett gesperrt. Hierdurch kam es aber nur zu geringen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell