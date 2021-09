Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike und Mofa geklaut/ Draisinen beschädigt

Halver (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag oder im Laufe des Freitagvormittags aus einem Gartenschuppen am Breslauer Weg ein E-Bike und ein Mofa ohne Versicherungskennzeichen gestohlen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein blaues Mountainbike der Marke Bull. Das Mofa stammt von Fichtel und Sachs.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden sieben Draisinen der Schleifkottenbahn beschädigt. Die Täter drangen in das umfriedete Gelände an der Bergstraße ein und durchtrennten vermutlich mit einem Seitenschneider Baumzugdrähte der Gangschaltungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. cris

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell