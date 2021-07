Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden bei Unfall auf Kreuzung (25.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung Bertha-von-Suttner Straße / Oberdorfstraße. Ein 35-jähriger übersah mit einem BMW 520XDrive auf der Kreuzung die Vorfahrt eines Mercedes C 200-Fahrers, der auf der Oberdorfstraße unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Autos, wobei am BMW des Unfallverursachers ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell