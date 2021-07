Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene streift Gegenverkehr und prallt in die Leitplanke (25.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine Autofahrerin am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße verursacht hat. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin fuhr stadtauswärts, wobei sie wegen alkoholischer Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn geriet und ein entgegenkommendes Auto am Spiegel streifte. Die Frau setzte unbeirrt ihre Fahrt fort und kam kurz darauf nach links von der Straße ab, wo sie ungebremst gegen mehrere Leitplanken prallte. Die Frau war so stark betrunken, dass sie bei der Unfallaufnahme nicht in der Lage war, einen Alkoholtest zumachen. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, ihren Führerschein musste sie abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell