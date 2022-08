POL-ME: Polizei fasst jugendliche Fahrraddiebe - Hilden - 2208053

Polizei Mettmann

Polizei fasst jugendliche Fahrraddiebe - Hilden - 2208053

Mettmann

Bereits in der Nacht zu Dienstag (9. August 2022) hat die Polizei am Hildener Bahnhof zwei jugendliche Fahrraddiebe gefasst.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1 Uhr meldeten sich Zeugen telefonisch bei der Polizei, weil sie gerade zwei Jugendliche dabei beobachtet hatten, die sich in verdächtiger Art und Weise an den Fahrrädern vor dem Hildener Bahnhof zu schaffen machten. Die Polizei war daraufhin sehr schnell am Einsatzort, konnte aber zunächst keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung bemerkten die Polizeibeamten dann aber auf der Rückseite des Bahnhofs zwei Jugendliche, deren Erscheinungsbild mit der zuvor aufgenommenen Täterbeschreibung übereinstimmte. Als das Duo die Polizei bemerkte, rannten die beiden Jugendlichen davon, sie konnten jedoch nach einer kurzen Nacheile von den Polizisten eingeholt und festgehalten werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden 15 und 16 Jahre alten Hildener unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Vor Ort durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von rund 1,4 (beim 15-Jährigen) und 2,0 Promille (beim 16-Jährigen). Zudem stellte die Polizei in unmittelbarer Nähe ein aufgebrochenes Fahrradschloss sowie ein kurz zuvor entwendetes Fahrrad sicher. In einer ersten Befragung räumte einer der beiden Tatverdächtigen ein, dass das Duo gemeinsam das Fahrrad entwendet hatte.

Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, ehe sie zurück zu ihrer Wohnanschrift gefahren wurden.

