POL-ME: Schwimmbad-Spind leergeräumt - Auto gestohlen - Hilden - 2208051

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 10.08.2022, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr, besuchte ein 40-jähriger Mann aus Solingen ein Hildener Schwimmbad an der Grünstraße. Am Ende seines Aufenthaltes bemerkte der Solinger, dass sein Schrankschließfach im Umkleidebereich geöffnet und komplett leergeräumt worden waren. Nach Angaben des Solingers fehlten nicht nur seine Kleidung, ein Handy, eine Armbanduhr, persönliche Ausweisdokumente, diverse Schlüssel und 1.000,- Euro Bargeld, sondern auch Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) seines PKW VW Passat, den er vor dem Schwimmbadbesuch auf dem örtlichen Parkplatz abgestellt hatte. Auf dem Parkplatz stellte sich dann heraus, dass auch der zuvor verschlossen geparkte schwarze VW Passat verschwunden war.

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem schwarzen VW Passat Kombi (Typ 3C) mit dem amtlichen Kennzeichen SG-AK 1989. Der Zeitwert des 15 Jahre alten Fahrzeugs wird mit 4.500,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Diebe im Schwimmbad, den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Passats vor. Maßnahmen zur Spurensicherung im Schwimmbad sowie polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem konkreteren Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Hildener Polizei wurden eingeleitet, der schwarze VW Passat, seine Kennzeichen, der Fahrzeugschein, das Handy und die Ausweispapiere des Geschädigten zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten VW Passat Kombi mit Solinger Kennzeichen, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

