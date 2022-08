Polizei Mettmann

POL-ME: Brand einer Gartenlaube griff auf ein Wohnhaus über - Heiligenhaus - 2208048

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Heiligenhauser Feuerwehr noch am gleichen Tag mit eigener Pressemitteilung / ots (im Internet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5294138 / als PDF in Anlage) berichtete, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus am frühen Mittwochabend des 10.08.2022, um 17.33 Uhr, zur Terstegenstraße in Heiligenhaus gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube und das Feuer griff beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Teile der Dachkonstruktion gerieten in Brand und Rauch zog in die Doppelhaushälfte.

Die Heiligenhauser Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit insbesondere eine weitere Ausbreitung des Feuers am Wohnhaus verhindern. Dennoch entstand am Dachstuhl und an mehreren Rollladen des weiterhin bewohnbaren Hauses nicht unerheblicher Sachschaden. Die Gartenhütte wurde vom Feuer total zerstört. Der entstandene Gesamtsachschaden, der sich mindestens auf mehrere tausend Euro beläuft, kann aktuell nicht genauer beziffert werden. Personenschaden entstand nicht.

Bei der polizeilichen Erkundung der Brandursache wurde ermittelt, dass ein 58-jähriger Heiligenhauser, unmittelbar vor Brandausbruch im Gartenbereich, einen Gas-Grill entzündet und dann beim Anheizen für nur wenige Minuten unbeobachtet gelassen hatte. Als er zum Grill zurückkehrte, brannte die Gasflasche wahrscheinlich in Folge eines technischen Defektes und die Flammen griffen bereits auf den gesamten Grill und die nahe Gartenhütte über. Eigene Löschversuche des 58-Jährigen brachten keinen Erfolg. Hilferufe des Mannes wurden von Nachbarn gehört, welche den Notruf der Feuerwehr wählten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell