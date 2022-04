Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug beschädigt, Fahrer beleidigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.04.2022 gegen 17:45 Uhr kam es in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jaguar E-Pace beschädigt wurde. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Jaguar die Kurgartenstraße in Fahrtrichtung Schlossplatz, als ihm ein Tesla entgegenkam. Aufgrund der Einbahnstraßenregelung sprach er den Teslafahrer auf sein Fehlverhalten an. Dieser beleidigte den 60-Jährigen mit den Worten "Halts Maul, verpiss dich" und fuhr langsam an dem Jaguar vorbei. Hierbei kollidierte er mit der Fahrerseite des Jaguar und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Frontkotflügel und am Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 650EUR. An der Wohnanschrift des Fahrers im Bereich Bad Dürkheim, konnte bislang nur die Ehefrau angetroffen werden. Gegen den Fahrer des Tesla wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Beleidigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell