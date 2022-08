Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Bürgersprechstunde von Polizei und Ordnungsamt - Ratingen - 2208049

Mettmann (ots)

Die Polizei Ratingen und der Kommunale Ordnungsdienst, KOD, der Stadt Ratingen laden am Samstag, 13. August 2022, in der Zeit von 10-12 Uhr, im Eingangsbereich des Verbrauchermarktes "ratio" an der Daniel-Goldbach-Straße 21 in 40880 Ratingen zu einer gemeinsamen Bürgersprechstunde ein.

Bereits am 04. August hatten der vom Bezirks- und Schwerpunktdienst schon seit längerer Zeit eingesetzte Streifenwagen auf dem Ratinger Marktplatz Halt gemacht und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, ihre Fragen zu stellen.

Am kommenden Samstagvormittag möchte die Polizei gemeinsam mit der Stadt Ratingen erneut zu einer gemeinsamen Sprechstunde einladen, um insbesondere aufgrund vermehrter Beschwerden zu Geschwindigkeitsverstößen im Bereich Tiefenbroich Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten.

Ziel ist es, durch das niederschwellige Angebot schnell und zielgerichtet Hilfestellungen zu geben und Lösungen zu finden.

