POL-HL: HL-Stadtgebiet/ Erfolgreiche Suche nach 74-jähriger Frau

Lübeck (ots) - Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, in der zuvor gesandten Meldung hat sich leider ein fachlicher Fehler hinsichtlich des Einsatzes des Diensthundes eingeschlichen. Sie finden in der Folge die korrigierte Meldung. Bitte nutzen Sie diese für die Veröffentlichung. Der geänderte Absatz wurde in Anführungszeichen gesetzt. In der ...

mehr