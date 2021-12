Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Milchtankstelleneinbrecher von Alarmanlage gestört - Polizei sucht Zeugen

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 3.35 Uhr, hat sich ein Unbekannter an einem Selbstbedienungsautomaten in der Langen Straße zu schaffen gemacht. Als der Täter die Tür vollständig aus der Halterung des Automaten herausbrach, ertönte die eingebaute Alarmanlage der Milchtankstelle, die sich in unmittelbarer Nähe zur "Kaffeestraße" befindet. Daraufhin ließ der Dieb von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

