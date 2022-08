Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Leichtverletzte nach Unfall unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss - Haan - 2208050

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (10. August 2022) kam es vor einer Tankstelle am Kreisverkehr Flurstraße / Ginsterweg in Haan zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Haaner, unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:45 Uhr war der 21-jährige Haaner in seinem VW Golf über die Flurstraße in Richtung Hochdahler Straße gefahren, wobei er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf Höhe eines Kreisverkehrs an einer Tankstelle nach rechts von seiner Fahrspur abkam und in den Mitsubishis Space Star eines 57-jährigen Haaners stieß.

Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt, sodass sie mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden mussten. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen dort nur als leicht heraus, sodass beide Autofahrer nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause durften.

Während der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-jährige Unfallverursacher augenscheinlich unter nicht unerheblichem Alkohol- und /oder Drogeneinfluss stand. So soll er laut Zeugenangaben in Schlangenlinien gefahren sein. Zudem stellten die Beamten im Auto des Haaners eine halb ausgetrunkene Flasche Wein fest.

Da sich der junge Mann jedoch einem Alkohol- und Drogenschnelltest verweigerte, wurde ihm zur weiteren Beweisführung im Krankenhaus eine ärztliche Blutprobe entnommen.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Der Mitsubishi musste zudem abgeschleppt werden.

