POL-PDNR: Einbruch in Kellerräume

Unkel (ots) - Am Montagmorgen kam es zu einem Heckenbrand in der Nähe der Firma Rabenhorst, bei dem ein Metallzaun beschädigt wurde. Die Feuerwehr Unkel hatte den Brand schnell gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen verliefen bislang negativ im Hinblick der Ursache. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

