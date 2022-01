Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bauwagen aufgebrochen; Brände; In Wohnhaus überfallen; Polizisten angegriffen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen / Römerstein (RT): Bauwagen aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen fahndet derzeit nach wohl ein und demselben Unbekannten, der sich in den vergangenen Tagen in Metzingen und Römerstein an drei Bauwagen zu schaffen gemacht hat. Zwischen Samstag und Sonntag verschaffte sich der Täter Zutritt zu einem Bauwagen am Häckselplatz an der Eninger Straße in Glems sowie zu einem Bauwagen in der Straße Dullenwang in Zainingen. In beiden Fällen wurde unter anderem etwas Bargeld entwendet. Ebenfalls am Sonntag wurde entdeckt, dass ein weiterer Bauwagen in Verlängerung der Klosterstraße in Neuhausen zum Ziel eines Einbrechers geworden war. Auch hier gelangte der Unbekannte an Bargeld. Diese Tat muss sich seit Sonntag, 2.1.2022, ereignet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. (mr)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Brand einer Palette

Zum Brand in einer Firma sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Montag in die Fabrikstraße ausgerückt. Kurz nach 0.30 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Palette in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es einem Mitarbeiter der Firma bereits gelungen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten ausgerückt war lüftete die verrauchte Firmenhalle. Ob Sachschaden entstand ist derzeit nicht bekannt. (sm)

Neuhausen (ES): In Wohnhaus überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Frau aus Neuhausen ist am Sonntagnachmittag in ihrem Wohnhaus in der Uhlandstraße überfallen worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hatte sich ein Unbekannter gegen 15.45 Uhr offenbar über die offenstehende Haustür unbemerkt Zutritt zum Wohnhaus der Seniorin verschafft. Dort griff er die Frau an, bedrohte sie und forderte sie auf, ihre Wertsachen auszuhändigen. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete der Täter in der Folge in unbekannte Richtung. Er konnte trotz einer groß angelegten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber bislang nicht gefasst werden. Die Seniorin hatte leichte Verletzungen erlitten. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Neuhausen und insbesondere in der Uhlandstraße oder deren näheren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (rn)

Deizisau (ES): Polizisten angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 59-Jährigen, der am Sonntagabend in Gewahrsam genommen werden musste. Kurz nach 20.30 Uhr hatten Polizeibeamte auf einem Parkplatz in der Esslinger Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt, als der 59-Jährige mit seinem Pkw anhielt. Er bezweifelte lautstark die Rechtmäßigkeit der Kontrolle und beleidigte die Einsatzkräfte. Ohne eine Maske zu tragen ging er auf die Beamten zu, die versuchten, ihn entsprechend auf Abstand zu halten. Darauf griff der 59-Jährige die Polizisten an. Erst mit Hilfe von weiteren Einsatzkräften und nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der weiter auf die Polizeibeamten einschlagende und eintretende Mann in Gewahrsam genommen werden. Drei der eingesetzten Polizeibeamten wurden verletzt. Einer von ihnen musste in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Auch der 59-Jährige erlitt Verletzungen. Nach einer ambulanten Versorgung im Krankenhaus verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Der 59-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rn)

Beuren (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine 18-jährige Leichtkraftradlenkerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L 1210 erlitten. Die junge Frau war kurz nach zwölf Uhr mit ihrer Honda auf der Landesstraße vom Freilichtmuseum in Richtung Beuren unterwegs. In einer Linkskurve im dortigen Tunnel kam sie aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste der Tunnel in beide Richtungen bis zirka 13 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Essen angebrannt

Angebranntes Essen hat am Sonntagmorgen in Lustnau die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Kurz vor acht Uhr wurde ein Zeuge in einem Wohnhaus im Heinrichsweg auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und wählte daraufhin den Notruf. Vor Ort wurde in der Folge festgestellt, dass die betroffene Wohnung aufgrund von angebranntem Essen stark verraucht war. Der Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. Durch die Feuerwehr wurden die Räume noch ausgiebig belüftet. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision im Kreisverkehr

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend im Kreisverkehr Schrötenen / Wasserwiesen ereignet hat. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem BMW in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den Toyota einer bereits im Kreisverkehr fahrenden, 26-Jährigen. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 32 in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Notarztfahrzeugs war gegen 14 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Bundesstraße von Hechingen in Richtung Schlatt unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 66-jährigen Pedelec-Fahrer, der die B 32 von rechts nach links überqueren wollte. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Der Mercedes Vito wurde abgeschleppt. Die B 32 musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter einbezogen wurde, und Bergungsarbeiten bis etwa 17 Uhr gesperrt werden. (rn)

