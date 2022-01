Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versammlung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen -Polizei zieht nach Einsatz in Reutlingen positive Bilanz

Reutlingen (ots)

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat, wie in den vergangenen Wochen, auch am Samstag anlässlich des Zusammenkommens von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet die notwendigen Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt und zieht nach Beendigung des Einsatzes eine positive Bilanz. Die Versammlung verlief friedlich.

Im Gegensatz zu entsprechenden vorausgegangenen Kundgebungen waren bei der aktuellen Versammlung durch die diesmaligen Organisatoren im Vorfeld eine ordnungsgemäße Anmeldung, die Nennung eines Versammlungsleiters sowie die Zusage zur Beachtung der behördlich erteilten Auflagen, insbesondere der Maskenpflicht erfolgt.

Zu Beginn der Kundgebung unter dem Motto "Lasst uns einfach reden: Geimpfte, Genesene und Gesunde" fanden sich um 16 Uhr im Bürgerpark zirka 300 Versammlungsteilnehmer ein. Die Zahl wuchs im weiteren Verlauf deutlich an. Die verlesenen Auflagen wurden zum ganz überwiegenden Teil eingehalten. Lediglich einzelne Personen, die der Aufforderung zum Tragen einer Maske wiederholt nicht nachkamen, sehen nun einer entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeige entgegen.

Im Anschluss, kurz nach 18 Uhr, setzte sich die Versammlung als angemeldeter, lautstarker Demonstrationszug unter dem Motto "Wir sind die Menschheitsfamilie" in Richtung Stadtmitte in Bewegung. In der Spitze nahmen daran rund 1.800 Personen teil. Auch hier trug die große Mehrheit eine Maske. Die Strecke verlief auf der genehmigten Route über die Lederstraße (B 464) in die Altstadt und über das Tübinger Tor zurück zum Ausgangspunkt im Bürgerpark. Hierzu mussten die betroffenen Straßen, insbesondere die Leder- und die Karlstraße, für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt werden.

Die Versammlung wurde im Bürgerparkt gegen 19.40 Uhr beendet, worauf sich die Teilnehmer entfernten.

Nach derzeitigem Stand wurden gegen sechs Personen Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Meldungen über Straftaten sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeipräsidium Reutlingen wurde auch an diesem Samstag von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, darunter Polizeireiter, unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell