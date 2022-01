Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mülleimer angezündet, Einbrüche, Verkehrsunfälle, Straßenverkehrsgefährung

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Brennende Mülleimer

Bei einem Feuer in der Rommelsbacher Straße ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Sachschaden von rund 500 Euro gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte vier Mülleimer bei einem Jugendhaus in Brand gesetzt. Das Feuer wurde um 01.43 Uhr den Einsatzkräften gemeldet. Die Feuerwehr Reutlingen, welche einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Eine Gefahr für das angrenzende Gebäude bestand nicht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Einbruch in zwei Sportheime (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Sportheimen in Altenburg und Sickenhausen. In beiden Fällen wurden die Zugangstüren mit brachialer Gewalt aufgehebelt. In Altenburg wurden ein Kleinwarenautomat und ein Zigarettenautomat völlig zerstört. Neben Bargeld in unbekannter Höhe nahm der Täter noch Süßwaren in größerer Menge an sich. Auch in Sickenhausen wurden mehrere Behältnisse aufgehebelt und verschiedene Süßigkeiten entwendet. Der entstandene Sachschaden bei beiden Objekten bewegt sich deutlich im vierstelligen Bereich. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren an den Tatorten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Metzingen (RT): Betrunken gegen Straßenlaterne geprallt

Am späten Samstagabend ist es auf Grund des übermäßigen Konsums von Alkohol zu einem Verkehrsunfall in der Noyon-Allee gekommen. Der 41-jährige Fahrer eines Renault Kangoo befand sich gegen 22.40 Uhr auf der Fahrt in Richtung Ulmer Straße, als er auf Höhe der Öschhalle die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er verließ die kerzengerade Straße nach rechts und prallte gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde durch die heftige Kollision abgeknickt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Kirchheim (ES): Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es gegen 14.20 Uhr auf der B 465 an der Autobahnauffahrt Kirchheim-Ost zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war ein 61-jähriger Mann mit seinem Dacia Duster auf der B 465 in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs. An der Ampel der Auffahrt zur Autobahn missachtete er vermutlich das Rotlicht, worauf er frontal in den Suzuki Vitara eines 59-jährigen Mannes prallte, der ihm entgegenkam und wohl bei "grün" in Richtung A 8 abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge gerieten durch die Kollision ins Schleudern. Der Suzuki touchierte dabei noch den Ampelmasten und einen Ford Mondeo, welcher an der Ampel aus Richtung Autobahn stand. Alle vier Insassen im Dacia und Suzuki wurden leicht verletzt und mussten in Kliniken verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die B 465 musste während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden gesperrt werden und war in Fahrtrichtung Kirchheim nur noch einspurig befahrbar. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen, die Feuerwehr Dettingen mit drei Fahrzeugen und das THW mit einem Fahrzeug vor Ort. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und Ampelschaltung machen können, sich unter der Rufnummer 0711/3990420 zu melden.

Balingen (ZAK): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Unterschiedliche Schilderungen zu Überholvorgängen auf der B 463 sind am Samstagnachmittag von zwei Autofahrern getätigt worden. Kurz vor 13.30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass er kurz nach der Anschlussstelle Balingen-Weilstetten in Fahrtrichtung Sigmaringen von einem roten, älteren Ford Puma mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich eines Überholverbots überholt wurde. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Verkehrsteilnehmer laut eigenen Angaben stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge soll der Fahrer des Ford Puma bis auf Höhe des Schotterwerks bei Straßberg noch etwa zehn weitere Überholmanöver getätigt haben, wobei der Gegenverkehr offenbar bei drei Übermolmanövern gefährdet worden sein soll. Der Ford-Lenker konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen äußerte er gegenüber der Polizeistreife jedoch einen stark abweichenden Verlauf der Verkehrsvorgänge, weshalb Zeugen oder Gefährdete gebeten werden, sich unter Tel. 07432/9550 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.

