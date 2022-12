Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus - Bargeld entwendet

Grefrath (ots)

Am späten Freitagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in Grefrath an der Weststraße in das Reihenhaus eines 33-jährigen Mannes ein. Hierbei hebelten sie mit einem Werkzeug die rückwärtige Terrassentür auf und entwendeten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag. Sollten Sie im entsprechenden Zeitraum in Grefrath an der Weststraße etwas Verdächtiges festgestellt haben, wenden Sie sich bitte unter 02162/377-0 an die Polizei Viersen. /Ren (1264)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell