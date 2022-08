Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätteneinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte und Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Samstag (06.08.2022) in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr in eine Gaststätte an der Uhlandstraße eingestiegen. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein gekipptes Fenster in den Gastraum und entwendeten daraus ein an der Wand hängendes Gemälde. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Wolframstraße in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag (06.08.2022) wurde eine Gaststätte im Bahnhof Untertürkheim in der Augsburger Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr die Türe zur Gaststätte auf. Im Gastraum wurde dann aus zwei aufgebrochenen Geldspielautomaten ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Hinweise zu diesem Einbruch nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 entgegen.

