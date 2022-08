Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebinnen bestehlen Senioren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei ermittelt in zwei besonders dreisten Fällen, bei denen Senioren beim Einsteigen in einen Bus an der Bushaltestelle Vaihingen Schillerplatz jeweils von zwei unbekannten Frauen bestohlen wurden. Bereits am Dienstag (02.08.2022) gegen 11.15 Uhr halfen zwei unbekannte Damen einem 92-Jährigen, der mit seinem Rollator unterwegs war, beim Einsteigen in den Bus der Linie 82. Anschließend stiegen sie wieder aus. Der 92-Jährige bemerkte kurz darauf das Fehlen seiner Bauchtasche. Er beschrieb die Frauen als etwa 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß mit normaler Statur und heller Haut. Sie sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent. Mit der gleichen perfiden Masche erbeuteten die Täterinnen am Donnerstag (04.08.2022) die Geldbörse einer 97-Jährigen mit über hundert Euro Bargeld. Die Unbekannten drängten sich gegen 11.30 Uhr der Seniorin ebenfalls beim Einsteigen auf und boten ihr fadenscheinig ihre Hilfe an. Nachdem sie im Bus Platz genommen hatte, stiegen die beiden Frauen ebenfalls wieder aus. Zuhause angekommen stellte die 97-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sich ursprünglich in der umgehängten Bauchtasche befand. Die beiden Frauen beschrieb sie als sehr jung mit einem schlanken Gesicht und langen schwarzen Haaren. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

