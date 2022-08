POL-S: Hauptzollamt, Stadt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gaststättenkontrollen - Zwei Betriebe bis auf weiteres geschlossen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (05.08.2022) in ein Firmengebäude an der Motorstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr am Donnerstag und 01.40 Uhr am Freitag die Eingangstüre sowie zwei Fenster auf und durchsuchten das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Täter rund tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

