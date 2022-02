Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Metalldiebstahl - Polizei sucht dunklen Kombi mit defektem Bremslicht

Geseke (ots)

Nach einem Metalldiebstahl zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer Firma an der Bürener Straße ist die Polizei auf der Suche nach zwei verdächtigen Fahrzeugen. Hierbei handelt es sich um einen dunklen, älteren Kombi mit einem defekten Bremslicht auf der rechten Seite und einem älteren, weißen Mercedes Sprinter. Die Autos wurden an dem in Rede stehenden Wochenende im Tatortsbereich gesehen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder den Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell