Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbrüche

Kreis Soest (ots)

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Doch gerade zur dunklen Jahreszeit werden wieder mehr Einbrüche bei uns gemeldet. Viele Menschen fühlen sich einfach nicht mehr von dem Phänomen der Wohnungseinbrüche betroffen. Sie werden leichtsinnig und beachten die Grundregeln für ein sicheres Zuhause nicht mehr. Dabei entstehen günstige Gelegenheiten für Einbrecher. Man macht es ihnen einfach zu leicht. Wenn dann eingebrochen wurde, ist die Welt für die Opfer anschließend oftmals eine Andere. "Fremde Menschen sind in meine Privatsphäre eingedrungen und haben sogar in meiner Unterwäsche gewühlt." Solche Gedanken gehen den Opfern nach einem Einbruch nicht mehr aus dem Kopf. Vielfach wird anschließend sogar psychische Hilfe benötigt. Soweit sollte es erst gar nicht kommen. Mit einigen wenigen Dingen, die man beachten muss, kann man Einbrechern entgegenwirken.

- Nutzen Sie vorhandene Sicherungen. - Melden Sie verdächtige Personen über die 110. - Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos zum Thema beraten.

Unter https://soest.polizei.nrw/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-2 können sich alle Bürger hinreichend zum Thema informieren. "Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei." (lü)

