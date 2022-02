Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Flott unterwegs - Blutprobe

Soest (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Montag (14. Februar 2022), gegen 22.30 Uhr, ein Toyota auf dem Senator-Schwartz-Ring auf. Der 48-jährige, in Soest wohnende Fahrer, fuhr laut Tacho der Polizeibeamten circa 80 km/h. Ihnen fiel zudem auf, dass sein in einer Halterung an der Windschutzscheibe befestigtes Handy ein Video abspielte. So brauchte es auch einige Zeit, bis der nicht angeschnallte Autofahrer die Aufforderung "Stop Polizei" und zahlreiche Aufblendversuche bemerkte und anhielt. Die fehlende Pupillenreaktion ließ die Beamten schon erahnen, was ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Positiv. Die Streifenwagenbesatzung stellte daraufhin den Führerschein des Autofahrers sicher und fuhr mit ihm zur Durchführung einer Blutprobe in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell