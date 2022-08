POL-S: Straße aufgebrochen

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Mittwochmittag (03.08.2022) versucht, eine 54 Jahre alte Frau am Karlsplatz zu berauben. Die 54-Jährige saß gegen 11.30 Uhr zusammen mit ihrer 23 Jahre alten Tochter am Karlsplatz auf einer Parkbank, als die Frau sich den beiden von hinten näherte. Sie griff der 54-Jährigen unvermittelt in die Haare, zog sie zu sich und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die ...

