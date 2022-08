Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger Ehemann festgenommen und in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (04.08.2022) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der mutmaßlich in der Nacht zum 10.07.2022 seine Ehefrau getötet haben soll und sich anschließend in die Türkei abgesetzt hatte (siehe auch Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 11.07.2022 unter http://t1p.de/slkb8 und vom 12.07.2022 unter http://t1p.de/4b694).

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, gegen den bereits ein internationaler Haftbefehl bestand, gegen 12.50 Uhr am Stuttgarter Flughafen fest. Er hatte seine Rückreise in die Bundesrepublik offenbar über seine Rechtsanwälte angekündigt. Die Beamten führten den deutschen Staatsangehörigen am selben Tag einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

