POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart/Ditzingen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (03.08.2022) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 21.05.2022 zwei Männer im Alter von 28 und 32 Jahren in einer Kneipe am Wilhelmsplatz mit einem Bierkrug verletzt zu haben. Der 30-Jährige soll kurz nach 22.00 Uhr mit ...

mehr