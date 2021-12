Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Getränkemarkt in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, brachen bislang unbekannte Täter gegen 21:40 Uhr in einen Getränkemarkt in dem "Reiherweg" in Wardenburg ein.

Die Täter hebelten zuvor eine Tür auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie eine geringe Menge an alkoholischen Getränken.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 600 Euro.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

