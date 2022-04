Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Hinweise erbeten

Ettenheim (ots)

Auf der B3 an der Kreuzung Bundesstraße / Orschweierer Straße ereignete sich am Montagvormittag um 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannte Fahrerin eines silberfarbenen Opels, vermutlich Corsa, war auf der B3 in südliche Richtung unterwegs und kollidierte im Begegnungsverkehr seitlich mit einem BMW, der sich von Ringsheim kommend auf der Abbiegespur in Richtung Orschweierer Straße/Industriegebiet Altdorf befand. Für ein kurzes Gespräch hielt die Fahrerin entgegen der Fahrtrichtung auf der Abbiegespur hinter dem unfallbeteiligten BMW an. Nur haarscharf konnte eine erneute Kollision mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Nach dem Gespräch entfernte sich die Unfallverursacherin ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden des BMW beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Bei der unfallflüchtigen Fahrerin soll es sich offenbar um eine circa 75- bis 85-jährige, grauhaarigen Frau von kleiner Statur handeln. Der silberfarbene, unfallflüchtige Opel dürfte auf der Fahrerseite Beschädigungen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell