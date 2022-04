Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Exhibitionistische Handlungen

Oppenau (ots)

Die exhibitionistischen Handlungen eines 22-Jährigen führten am Samstagabend zu Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der junge Mann war gegen 18:40 Uhr in der Straßburger Straße unterwegs, als er aus seinem Auto heraus eine 50 Jahre alte Frau angesprochen und hierbei an seinem Glied manipuliert haben soll. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

