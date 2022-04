POL-OG: Kehl - Fußgänger gefährdet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Ungebetenen Besuch zweier Langfinger bekam eine Gaststätte am Samstagmorgen in der Karlstraße. Offenbar zwei noch unbekannte Täter schlugen gegen 7:30 Uhr ein Fenster an dem Gebäude ein und gelangten so ins Innere. Dort sollen sie Bargeld, Mobiltelefone und einen Tablet-Computer entwendet haben. Während die Elektronik in der Nähe des Tatortes aufgefunden wurde, fehlt das Geld weiterhin. Nach der ...

mehr