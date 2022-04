Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Lahr (ots)

Zeugen meldeten am Montagmorgen einen Lkw, der auf der B 415 in Richtung Lahr unterwegs und durch seine Fahrweise aufgefallen war. Kurz nach 7 Uhr blockierte das Fahrzeug den Kreisverkehr B3/Rheinstraße in Fahrtrichtung Friesenheim, da der Fahrer während der Fahrt offensichtlich eingeschlafen war. Da ein medizinisches Problem nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 39-jährige Fahrer in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Während der Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Enddreißiger offenbar mit über 3,5 Promille hinter dem Steuer seines Lkw gesessen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell