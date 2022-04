Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg -Nach Raubdelikt geflüchtet

Hornberg (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl soll es am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Straße "Markgrafenwiese" gekommen sein. Gegen 13:30 Uhr war ein Mitarbeiter des Unternehmens auf einen 40-Jährigen aufmerksam geworden, der offenbar Ware einsteckte. Darauf angesprochen kam es zu einem Gerangel in dessen Verlauf der Mitarbeiter durch den Tatverdächtigen geschlagen worden sein soll. Bei der anschließenden Flucht stieß der Mann eine 75-jährige Kundin um, die hierauf zu Boden fiel, jedoch glücklicherweise unverletzt blieb. Durch diesen Zusammenprall verlor der Mann nicht nur Teile seiner Beute, sondern offenbar auch seine Geldbörse samt Ausweisdokument. Dem Tatverdächtigen gelang im Anschluss die Flucht durch einen Sprung in die Gutach. Die Beamten des Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

