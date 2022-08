Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sozia beim Absteigen vom Fahrrad schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau zog sich am Freitag (05.08.2022) in der Schöttlestraße bei einem Sturz vom Fahrrad schwere Verletzungen an der Schulter zu. Die Frau saß gegen 17.45 Uhr auf dem Gepäckträger eines 53-jährigen Radfahrers, der in Richtung Sonnenberg fuhr. Als ihr die Fahrt zu schnell wurde versuchte sie abzusteigen und stürzte dabei zu Boden. Rettungskräfte brachten die Frau zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

