Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Versuchter Einbruch in Bäckerei; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Nachdem die Beschäftigten einer Bäckerei in der Schwetzinger Straße am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr ihren Laden geschlossen hatten, mussten die Angestellten am darauffolgenden Morgen, gegen 4 Uhr feststellen, dass bislang unbekannte Täter die Glasschiebetür zum Laden einschlagen hatten.

Dadurch löste sich die gesamte Glastür aus der Verankerung und die Täter gelangten so, sicherlich nicht geräuschlos, ins Ladeninnere.

Dort nahmen sie sich noch Zeit und versuchten Wertbehältnisse zu öffnen, was jedoch misslang. Für "frische Brötchen" war es vermutlich noch zu früh und die Täter verließen die Bäckerei ohne etwas entwendet zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621. 174 3310, in Verbindung zu setzen.

