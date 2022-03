Weinheim (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einer Tiefgarage in der Freudenbergstraße ein dort auf einem Stellplatz abgestelltes und zusätzlich verschlossenes schwarz-weißes E-Bike der Marke Como. Wie der Unbekannte in die Tiefgarage gelangte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevier Weinheim. ...

