Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in eine Gaststätte - Hinweise erbeten

Grefrath (ots)

Am 01.01.2023 hat es zwischen 22.50 Uhr und 23.10 Uhr einen Einbruch in eine Gaststätte auf ´An der Dorenburg´ in Grefrath gegeben. Bei Eintreffen der Streifenteams war der unbekannte Täter bereits geflohen. Laut Zeugen handelte es sich um einen männlichen Tatverdächtigen. Dieser verschaffte sich Zugang zu dem Objekt, indem er ein Fenster aufhebelte. Der Unbekannte entwendete nach aktuellem Stand einen Tresor mit Bargeld. Die Zeugen können den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Männlich, circa 20-30 Jahre alt, etwa 1.80 Meter groß, hagere Statur und trug einen Rucksack. Falls Sie weitere Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162-377 0. / AM (04)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell