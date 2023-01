Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger - Polizei bittet um Hinweise

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 30.12.2022 hat es gegen 17.40 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Nüss Drenk / Südring in St.Tönis gegeben. Eine 29-jährige Tönisvorsterin fuhr mit ihrem Pkw auf Nüss Drenk und beabsichtigte nach links auf den Südring abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute die 29-Jährige nicht ordnungsgemäß und touchierte einen Fußgänger, welcher bei grün zeigender Ampel die Willicher Straße in Richtung Nüss Drenk kreuzte. Der männliche Fußgänger wurde hierbei vermutlich leicht verletzt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den Fußgänger sich zu melden. Falls Sie Hinweise zu dem Unfall geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Die 29-Jährige kann den Fußgänger wie folgt beschreiben: Europäisches Erscheinungsbild, circa 50 Jahre alt, circa 1.80 Meter groß, kräftige Statur und er war mit einem kleinen Hund unterwegs. / AM (07)

