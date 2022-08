POL-LG: ++ Seniorin fährt mit Pkw in fahrenden Personenzug ++ Kollision an unbeschranktem Bahnübergang ++ 86-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt ++ Fahrgäste und Lokführer bleiben unverletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Seniorin fährt mit Pkw in fahrenden Personenzug ++ Kollision an unbeschranktem Bahnübergang ++ 86-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt ++ Fahrgäste und Lokführer bleiben unverletzt ++ Bahnstrecke vorerst gesperrt ++

Landkreis Uelzen - Bad Bodenteich/ Lüder, OT. Langenbrügge

Mit einem querenden Regionalzug kollidierte eine 86 Jahre alte Pkw-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 13.08.22 an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Kreisstraße 55 zwischen Lüder und Langenbrügge. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte die Toyota-Fahrerin aus der Region gegen 15:45 Uhr in Fahrtrichtung Lüder den passierenden Personenzug übersehen und kollidierte mit einen der Waggons etwa mittig. Dabei wurde der Pkw Toyota der Seniorin an der gesamten Front stark deformiert. Die Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen; wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Der Personenzug leitete eine Notbremsung ein und kam gut 100 Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen. Alle 47 Fahrgäste des Personenzuges sowie der Lokführer blieben unverletzt, wurden aber vorsichtshalber aus dem Zug evakuiert und vor Ort von Kräften des DRK mit Getränken versorgt. Im Anschluss setzte der Zug die Fahrt bis in den nächsten Bahnhof fort. Für die Fahrgäste war ein Ersatzbus im Einsatz. Neben dem Rettungsdienst und DRK waren auch ein Notarzt und Rettungshubschrauber vor Ort. Die Feuerwehr Lüder unterstützte mit gut 20 Einsatzkräften neben der Bundespolizei Uelzen sowie den Polizeien aus Bad Bodenteich und Uelzen den Einsatz. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 15.000 Euro beziffert.

Die Bahnstrecke ist bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

