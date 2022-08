Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Körperverletzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht ++ Jameln - Einbruch in Geschäftsgebäude ++ Uelzen - Zeugen ertappen Fahrraddieb am Bahnhof - Polizei greift ein ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 11.08.2022

Lüneburg

Lüneburg - Bedrohung mit Messer

Zu einer Bedrohung kam es am 10.08. gegen 21:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle Vor dem Neuen Tore. Ein 28-jähriger Lüneburger bedrohte einen 29-Jährigen, indem dieser ihm ein Messer vorhielt. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Das Messer wurde durch die alarmierten Polizeibeamten sichergestellt und Videoaufzeichnungen gesichert.

Lüneburg - Jugendliche Ladendiebe

Zu einem Diebstahl durch drei männliche Jugendliche im Alter von 14, 15 und 15 Jahren kam es am 10.08. gegen 18:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Lüneburger Innenstadt. Die drei Jugendlichen nahmen mehrere Pullover mit in die Kabine und verstauten diese in ihren Rucksäcken. Hierbei wurden sie durch den Ladendetektiv beobachtet und beim Verlassen des Geschäftes angesprochen. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 150 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec und Trekkingrad entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten am 10.08. ein angeschlossenes Pedelec der Marke Kalkhoff in anthrazit/schwarz und ein KTM Trekkingrad in schwarz von einem Fahrradständer in der Straße An den Brodbänken. Im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr waren die Räder mit einem Faltschloss am Fahrradständer angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg, OT. Rettmer - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 05.08. und dem 09.08. brachen Unbekannte über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße In der Süßen Heide ein. In dem Haus wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amelinghausen - Diebstahl von Dieselkraftstoff - Hinweise

Am 10.08. zwischen 04:30 Uhr und 04:45 Uhr entwendeten Unbekannte circa 40 Liter Dieselkraftstoff von einer Baustelle im Hessenweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Motorhaube einer Walze geöffnet, indem das Schloss zerstört wurde. In der Folge wurde der Diesel entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Brand einer Grünfläche - Zeugenhinweise

Am 10.08. geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15:00 Uhr eine Grünfläche im Bereich Volgershall in Brand. Durch Anwohner wurde der Brand in einer Größe von gut 75 Quadratmetern gelöscht, sodass die alarmierte Feuerwehr Lüneburg nicht mehr einschreiten musste. Zu einem Sachschaden kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädiger auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zum 11.08. wurde ein 21-Jähriger durch einen Polizeibeamten dabei beobachtet, wie dieser im Bereich der Neuetorstraße ein Verkehrszeichen beschmierte. Nach Ansprache versuchte der junge Mann mit einem Fahrrad zu flüchten, wurde jedoch durch den Polizeibeamten überwältigt und gestellt. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelte es sich zudem um Diebesgut.

Bardowick - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Hinweise

Am 10.08. kam es zwischen 18:30 und 18:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Ilmer Weg. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw Ford Transit und beschädigte diesen im Bereich des Hecks. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Bleckede - Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 221

Am Morgen des 10.08. führte die Polizei Bleckede Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der L221 durch. Im Bereich einer 70 km/h-Zone konnten innerhalb einer Stunde fünf Verstöße gegen die Geschwindigkeit festgestellt werden. Der Tagesschnellste, ein 29-Jähriger, fuhr mit 103 km/h.

Lüneburg - Körperverletzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Bereits am Samstag, 06.08., kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Körperverletzung im Bereich der Straße Bei der St.-Lambertikirche. Eine 46-Jährige wurde durch einen bisher unbekannten Mann gegen die rechte und linke Schulter geschlagen, sodass diese leicht verletzt wurde. Der Verursacher wirkte verwirrt. Kurz darauf entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm - circa 45 Jahre alt - kräftig (Bauch schaute unter dem T-Shirt hervor) - schwarze Kleidung - ungepflegtes Erscheinungsbild - Haarkranz - zahnlos

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Reppenstedt - Sachbeschädigung eines Plakates - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 10.08. auf den 11.08. beschädigten Unbekannte ein Plakat der Samtgemeinde Gellersen in der Dachtmisser Straße. Darauf befand sich eine Übersicht von Impfterminen für Corona Schutzimpfungen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Einbruch in Geschäftsgebäude

In das Gebäude der Raiffeisen Warengenossenschaft in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.08.22 ein. Vermutlich gegen 02:15 Uhr zerstörten die Täter dabei eine Fensterscheibe und drangen ins Gebäude ein. Im Gebäude lösten die Eindringlinge Alarm aus, so dass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf Parkplatz - Polizei schreitet ein und leitet Strafverfahren wegen Körperverletzung ein - Schlag auf den Arm nach Streit

Zu einer Auseinandersetzung im Beisein mehrerer Personen kam es in den Abendstunden des 10.08.22 gegen 19:30 Uhr auf einem Parkplatz im Amtsweg. Vor dem Hintergrund eines Streites, vermutlich aufgrund der Bezahlung einer Dienstleistung, schlug dabei ein 58-Jähriger einen 16-Jährigen sowie einem 40-Jährigen mit der Faust gegen den Unterarm, so dass diese Schwellungen erlitten. Zuvor wurde der Mann von den beiden 16- und 40-Jährigen sowie einem weiteren Mann angegriffen, so dass er sich zur Wehr setzte. Der 58-Jährige erlitt eine Beule am Kopf sowie Nasenbluten. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung bzw. Gefährlicher Körperverletzung sowie zu den Hintergründen des Streites.

Gartow - Einbrecher beim Tennisclub

In das Clubheim des Tennisvereins Am Helk brachen Unbekannte in der Nacht zum 09.08.22 ein. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter eine rückwärtige Eingangstür, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Bergen (Dumme) - Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

In den Kiosk des Tannenbads in der Schützenstraße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 10.08.22 ein. Die Täter öffneten eine Fensterjalousie und konnten durch ein Metallgitter an eine Geldkassette gelangen. Aus dieser wurde ein geringer Bargeldbetrag (>35 Euro) erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Lüchow - Cabrioverdeck beschädigt

Das Verdeck eines auf dem Parkplatz der Tannenbergstraße abgestellten Pkw BMW Mini beschädigten Unbekannte im Verlauf des 10.08.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Göhrde - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 10.08.22 auf der Bundesstraße 216. Dabei waren insgesamt 20 Fahrer innerhalb der Ortschaft zu schnell unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Zeugen ertappen Fahrraddieb am Bahnhof - Polizei greift ein

Zwei nicht angeschlossene Fahrräder griff sich ein Fahrraddieb in den späten Abendstunden des 10.08.22 im Bereich des Nebeneingangs des Hundertwasser Bahnhofs, St.-Viti-Straße. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten konnten den 49 Jahre alten Täter stellen und den Kollegen aus Uelzen übergeben. Die Fahrräder wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Bad Bodenteich - Kinder zündeln - Mülleimer in Brand gesteckt

Einen Mülleimer setzten zwei Jungen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren in den späten Nachmittagsstunden des 10.08.22 Am Waldbad in Brand. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von nur 50 Euro, auch da aufmerksame Passanten den Mülleimer sofort löschen konnten. Die beiden flüchteten Jungen konnten im Nahbereich durch die alarmierte Polizei angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass die beiden das benutzte Feuerzeug zuvor gekauft hatten. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Uelzen - Pkw Smart Cabrio beschädigt

In einen im Parkhaus in der St-Viti-Straße abgestellten Pkw Smart fortwo Cabrio brach ein Unbekannter in den frühen Abendstunden des 10.08.22 ein. Der Unbekannte brach vermutlich gegen 18:45 Uhr einen Scheibenwischer ab, formte diesen zu einem Haken, schnitt das Stoffverdeck auf und angelte mit dem Haken nach dem Türgriff, um diesen zu öffnen. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Platzverweis" - Häusliche Gewalt

Nach einer Körperverletzung im "Häuslichen Bereich" verwies die Polizei in den Abendstunden des 10.08.22 einen alkoholisierten 39-Jährigen aus der Wohnung seiner Freundin. Der Mann hatte gegen 21:00 Uhr seiner Lebensgefährtin ins Gesicht geschlagen. Sie musste medizinisch versorgt werden. Der Mann erhielt neben dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung einen Platzverweis.

Barum b. Bad Bevensen/Ebstorf/Lüder/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei erneut in den Nachmittagsstunden des 10.08.22 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 132 km/h gemessen.

Parallel kontrollierte die Polizei auch auf der Landesstraße 233 zwischen Oetzfelde und Ebstorf. Dort waren in der 80 km/h-Zone insgesamt vier Fahrer schnell unterwegs. Die Tagesschnellste erwartet mit 125 km/h ein Fahrverbot.

In den Mittagsstunden war in der Bodenteicher Straße in Lüder zehn weitere Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Morgenstunden des 11.08.22 kontrollierte die Polizei auch im Spottweg in Uelzen. Dabei waren insgesamt 11 weitere Fahrer zu schnell unterwegs.

