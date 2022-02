Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb wirft mit Schnapsflasche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - Am Montag, 14.02.2022, entwendeten zwei Männer alkoholische Getränke aus einem Supermarkt in der Oerlinghauser Straße. Ein 30-jähriger Mann konnte festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Sein Komplize entkam.

Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei über einen Dieb informiert, der von einem Supermarktmitarbeiter in der Oelkerstraße festgehalten wird. Vor Ort teilte der Mitarbeiter den alarmierten Polizeibeamten mit, dass er den gefassten Mann und einen entkommenen Komplizen dabei beobachtet hatte, wie sie hochpreisige Alkoholika in ihre Jacken steckten. Als die Männer den Geschäftsraum ohne zu bezahlen verlassen hatten, sprach er diese an, woraufhin sie sofort flüchteten. Während der Flucht verlor der 30-Jährige erst zwei Flaschen Whiskey und warf schließlich eine weitere Flasche in Richtung des nacheilenden Mitarbeiters, die ihn aber verfehlte. Der Mitarbeiter konnte den Mann schließlich einholen und festhalten. Der Komplize konnte entkommen.

Das Diebesgut des 30-Jährigen hat einen Warenwert von rund 420 Euro. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und Fluchtgefahr bestand, beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren. Ein Haftrichter erließ am 15.02.2022 den Haftbefehl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der geflüchtete Täter weitere Flaschen mit sich. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, leicht korpulent, mit schütteren hellbraunen Haaren und einer Halbglatze auf dem Hinterkopf.

Zur Tatzeit trug er schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Über einem schwarzen Oberteil nutzte er eine Jacke mit Kapuze die schwarze, weiße und gelbe Elemente aufweist. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

